За подвійне вбивство зловмисник проведе за ґратами 14 років і 6 місяців

Днями Липовецький районний суд визнав 33-річного місцевого жителя винуватим у вбивстві двох чоловіків з особливою жорстокістю.

Нагадаємо, подія сталася 4 січня у Вінницькому районі.

До поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з приватних будинків у селі Білозерівка. Під час розпивання алкогольних напоїв між потерпілими та засудженим виник конфлікт. Після сварки фігурант покинув помешкання, але згодом він повернувся із ємністю, що містила пальну суміш, облив і підпалив двох присутніх у будинку чоловіків. В результаті отриманих опіків обидва потерпілі померли — один на місці події, інший — у лікарні наступного дня.

На підставі зібраних слідством доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винуватим у вчиненні злочину, передбаченого п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та призначив йому покарання у вигляді 14 років та 6 місяців позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні та підтримання публічного обвинувачення здійснював Липовецький відділ Немирівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Вінницької області