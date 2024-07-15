Командир судна ВМС вимагав з підлеглих плату за відгул на берег

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег.

Для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень. За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень в місяць.

9 липня 2024 року правоохоронці затримали фігуранта під час одержання чергової оплати у сумі 1 тис. доларів США. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР