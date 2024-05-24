Експоліцейський з Дворічної відповідатиме за двома статтями: зрадив Присязі та забезпечив становлення окупаційної поліції

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому поліцейському за фактами державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час силового захоплення селища Дворічна на Купʼянщині вже колишній правоохоронець за власним бажанням став працювати на благо рф.

Спочатку він приймав заяви і повідомлення про злочини і події та документально їх оформлював відповідно до законодавства держави-агресора. Крім того, підозрюваний незаконно затримував місцевих мешканців, серед яких були люди з проукраїнською позицією, та доставляв їх до ізолятора.

Вже влітку 2022 року, підтвердивши свою відданість працювати на російських загарбників, чоловік обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Згодом окупанти перепризначили свого поплічника та він став «начальником Пункта полиции №1 (дислокация пгт. Двуречная).

Встановлено, що він контролював своїх підлеглих під час охорони ними громадського порядку у навчальних закладах під час «Первого звонка».

За «роботу» на рф зрадник щомісячно отримував 60 тисяч російських рублів.

Експоліціянт уникає українського слідства на території рф. Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків), Харківське управління ДВБ НПУ.

Харківська обласна прокуратура