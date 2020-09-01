В России убит бизнесмен, отбившийся от бандитов в 2018 году

В Бугульме застрелен предприниматель Евгений Деданин, который стал известен всей стране после того, как в 2018 году смог отбиться от грабителей, ворвавшихся в его дом.

Два года назад трое преступников напали на дом бизнесмена, связали хозяина и его супругу. Деданину тем не менее удалось высвободиться, схватить нож и напасть на грабителей. Двое погибли от полученных ранений, один был ранен. Организатор нападения на бизнесмена позднее был осужден на 6 лет. В отношении Деданина поначалу было возбуждено уголовное дело, вскоре оно было отменено.

Как сообщают ряд СМИ и телеграм-каналов, во вторник Деданин был расстрелян рядом с базой его предприятия «Изобилие». Раненого забрала скорая помощь, однако в больнице пациент скончался.

«112» сообщает, что предполагаемый киллер задержан, у него изъято оружие.

Baza передает, что задержанный — 54-летний Араик Мирзонян, планировал также застрелить случайного свидетеля. Со слов очевидца, тот направлял на него оружие, но в итоге не выстрелил. Baza сообщает, что на допросе подозреваемый заявил, что мстил за смерть своего друга.

По некоторым данным, задержать его помог сотрудник фирмы погибшего: увидев убегающего с места преступления киллера, он сел в машину и догнал его и позднее передал правоохранителям. // МК