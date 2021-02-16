Предпринимателя подозревают в завладении ₴3,5 млн. на поставке кардиооборудования для больниц

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Завладел 3,5 млн грн на поставке кардиооборудования для больниц. Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Завладел 3,5 млн грн на поставке кардиооборудования для больниц: подозревают предпринимателя

«… сообщено о подозрении директору частного предприятия по факту завладения бюджетными средствами при поставке медицинского оборудования в больницы (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель предприятия осуществил поставки в городские и областные больницы импортируемого оборудования — системы мониторирования для выявления нарушений в работе сердца и системы кардиореабилитации — по цене, превышающей предельную наценку в 10 процентов к закупочной стоимости товара, в нарушение требований постановления Кабинета министров Украины «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Средства на это оборудование Правительство Украины получило от Международного Банка Реконструкции и Развития в рамках финансирования проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей» и субпроекта «Введение инновационной модели системы предоставления услуг больным гипертонией в Полтавской области».

Заключением судебно-экономической экспертизы подтверждено убытки государству на общую сумму 3,5 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Также принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

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