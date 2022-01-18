На Харківщині членів етнічної злочинної групи судитимуть за скоєння крадіжок в особливо великих розмірах

Слідчі довели причетність чоловіків до вчинення чотирьох злочинів, загальна сума збитків від яких склала понад 2,5 млн. гривень.

Слідчі відділу з особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області та за оперативним супроводженням Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправної діяльності організованої злочинної групи, сформованої на етнічній основі.

Робота щодо викриття і притягнення до кримінальної відповідальності учасників етнічної злочинної групи тривала більше року. За час проведення досудового розслідування встановлено, що члени злочинної групи спільно розробили план кримінального збагачення та розподілили між собою ролі під час вчинення злочинів.

19 липня 2021 року, в результаті співпраці слідчих СУ ГУНП, оперативних співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області та працівників ВП №1 ХРУП № 3, групу осіб вдалося затримати під час вчинення ними чергової крадіжки. Потерпілому повернули викрадені речі на суму понад 800 тисяч гривень.

За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто 3 члена етнічної злочинної групи. Слідчі зібрали неспростовні докази винуватості даних осіб.

14 січня Харківською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який надісланий до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося в рамках кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

За скоєння тяжких злочинів обвинуваченим загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області