На Харківщині чоловік викруткою вбив колишню невістку

У Харківській області 58-річний чоловік викруткою вбив колишню невістку, після чого закопав тіло у кар’єрі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

«14 жовтня до чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річної дівчини. Вона розповіла, що її 37-річна знайома 13 жовтня пішла на зустріч зі свекром та до теперішнього часу не повернулась. В той же день поліцейські оголосили жінку у розшук. З метою з’ясування усіх обставин та встановлення місця знаходження розшукуваної, працівники поліції провели комплекс заходів. Зокрема, обстежили прилеглу територію в пошуках речових доказів, опитали ймовірних свідків та очевидців, також задіяли оперативні можливості. В результаті 16 жовтня працівники Управління карного розшуку обласного главку спільно з колегами поліції Балаклійщини та слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області викрили у причетності до зникнення жінки 58-річного мешканця смт Андріївка», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували слідчі в ході його допиту, жінку було вбито 13 жовтня через годину після її зникнення. Зловмисник обманом запросив колишню родичку до свого автомобіля та позбавив її життя, завдавши декілька проникаючих поранень, від яких жінка померла на місці. З метою приховування кримінального злочину тіло закопав.

Свої дії затриманий пояснив ненавистю до жінки. Раніше він вмовляв її відмовитися від виховання 8-річного сина, оскільки дуже любив онука. Чоловік хотів забрати його та виховувати самостійно.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні кримінального злочину. Слідчі скерували до суду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. // «Прямий»