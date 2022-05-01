На Харківщині чоловік задушив «товариша по чарці»

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру раніше судимому 34-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 29 квітня 2022 року у смт Коломак Богодухівського району під час застілля у двох місцевих жителів виник конфлікт.

Під час сварки один з чоловіків вирішив вбити свого товариша і вдарив його кулаком, від чого той впав на підлогу. Після цього 34-річний зловмисник обмотав поясом шию потерпілого та задушив його.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура