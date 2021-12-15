На Харківщині чоловіка підозрюють у посяганні на життя поліцейських

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Куп’янськ 14 грудня 2021 року близько 18:00 поліцейські прибули на виклик з приводу сварки в родині.



Під час розмови з правоохоронцями 49-річний чоловік напав на працівників поліції з саморобним ножем з пилки та завдав двом поліцейським тілесні ушкодження в області пальців рук та обличчя.

Встановлено, що чоловік раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, у тому числі за вчинення насильства в сім’ї.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури