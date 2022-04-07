На Харківщині гість після застілля задушив хазяїна житла

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 38-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Встановлено, що 9 листопада 2021 року в одному із сіл Краснокутської територіальної громади Богодухівського району чоловік перебував у гостях у свого товариша.

Господар і гість випивали, і між ними виникла сварка. Гість, користуючись фізичною перевагою, став душити 52-річного господаря будинку, поки той не перестав подавати ознаки життя.

Залишивши померлого на підлозі, чоловік ліг спати на ліжку, що знаходилось поряд з тілом потерпілого.

Вирок Краснокутського районного суду Харківської області від 4 квітня 2022 року не набрав законної сили, оскільки триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура