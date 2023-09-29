Викрали людину та вимагали кошти: на Київщині повідомили про підозру групі осіб

Днями до поліції звернулася 36-річна місцева жителька, яка повідомила, що її сина викрали.

У Борисполі до 18-річного потерпілого підбігло двоє невідомих чоловіків, застосувавши фізичну силу, затягнули всупереч його волі до салону автомобіля “Audi” та вимагали передати їм грошові кошти.

Працівники Бориспільського управління поліції Київщини оголосили спеціальну поліцейську операцію, орієнтували весь особовий склад та патрулі на встановлення місцезнаходження автомобіля, причетного до вказаного правопорушення.

Завдяки розшуковим заходам, оперативники встановили транспортний засіб, в якому перебував постраждалий та учасників злочинного дуету. Ними виявилися 23-річний киянин та 22-річний житель Вишгородського району.

Обох фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактами викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, та вимагання передачі чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, за процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури, слідчі повідомили про підозру двом зловмисникам [ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 ККУ]. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліція Київської області