Викрито схему одержання хабарів за розмитнення автомобілів

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито схему отримання хабарів з кожного авто, яке в’їжджало на митну територію України. Одному із державних інспекторів митного посту Львівської митниці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення автомобілів, що ввозились на митну територію України.

Хабар становив 50 доларів США з кожного транспортного засобу.

У разі відмови сплатити кошти, громадян очікували штучні перешкоди при здійсненні митного оформлення.

Правоохоронці затримали співробітника митниці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Львівського районного управління № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури