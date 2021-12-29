На Буковині засудили чоловіка, який 13 років тому зґвалтував і вбив літню сусідку

Чернівецький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок буковинцю, який у 2008 році зґвалтував та вбив літню односельчанку. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба суду, пише molbuk.ua

У квітні 2008 року чоловік, якому на той момент було 22 роки, приїхав у рідне село Ломачинці колишнього Сокирянського району з заробітків.

Повертаючись додому вночі після зустрічі з родичами та друзями у стані алкогольного сп’яніння, він зайшов у помешкання своєї 65-річної сусідки, щоби вступити з нею у статеві стосунки. Оскільки жінка чинила опір, чоловік вдарив її в обличчя, внаслідок чого остання впала.

Після зґвалтування чоловік перерізав жінці горло ножем та втік, а через 3 дні покинув територію України, уникаючи протягом тривалого часу кримінальної відповідальності за скоєне.

Вбиту знайшли вранці в сараї в напівоголеному вигляді, без спідньої білизни.

Експерти встановили, що жінка померла на місці від сильної кровотечі з проникаючої різаної рани на шиї. Також на її тілі слідчі виявили множинні тілесні ушкодження – переломи ребер, синці та колото-різані рани.

Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав чоловіка невинуватим в інкримінованих йому злочинах та виправдав, мотивуючи своє рішення недоведеністю його вини у вчиненні насильницьких дій відносно загиблої.

Проте колегія суддів Чернівецького апеляційного суду з таким висновком суду першої інстанції не погодилася, адже, на думку суддів, усі докази свідчили про вчинення злочинів саме цією особою.

Твердження чоловіка, що він нібито раніше, починаючи з 14 років, мав із жінкою добровільні статеві стосунки, зокрема і ввечері, до її загибелі, не знайшли свого підтвердження.

А враховуючи той факт, що між ними існувала велика різниця у віці, яка становила 43 роки, суд критично поставився до таких пояснень, визнав їх неправдивими й такими, що були надані для того, щоб ввести суд в оману та уникнути покарання.

Тож уже 35-річному буковинцеві навіть через 13 років після скоєного не вдалося уникнути покарання. За цей час він встиг влаштувати особисте життя – одружитися та завести дітей.

Однак у жовтні 2019 року чоловіка затримали – молекулярно-генетичний аналіз ДНК підтвердив його причетність до давніх злочинів.

Попри те, що засуджений так і не визнав своєї вини, колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, встановивши обставини справи, дослідивши усі докази та заслухавши сторони, визнала чоловіка винним за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки) та за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті людині (умисне вбивство), поєднане зі зґвалтуванням).

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора, який просив призначити покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Засуджений покинув приміщення суду у супроводі конвою. // Діло