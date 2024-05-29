Оголошено про підозру ОЗГ, яка виробляла контрафактні харчові продукти відомих брендів

Ділки організували повний цикл виробництва контрафактної кави, спецій та інших продуктів українських та світових брендів з низькоякісної сировини. Ця діяльність могла негативно вплинути на стан здоров’я споживачів.

Дохід від підпільної оборудки приносив «бізнесменам» близько мільйона гривень на місяць. Готову продукцію вони продавали оптом в інтернеті та у торговельних точках на ринках Миколаївської та Херсонської областей. Пробні зразки потенційним замовникам також розсилали через поштові відправлення.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили особи і роль кожного із злочинців в процесі виготовлення, пакування, зберігання, транспортування та збуту контрафакту.

У результаті обшуків на складах, підпільних виробництвах і торговельних точках зловмисників слідчі Нацполіції вилучили лінію з виробництва та контрафактну продукцію на загальну суму 4,5 мільйонів гривень.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора п’яти учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозри за ч. 3 ст. 229 Кримінального Кодексу України – незаконне використання знака для товарів і послуг організованою групою, що завдало збитків в особливо великих розмірах.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України