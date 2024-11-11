На Мукачівщині затримали 51-річну жінку, підозрюванову у вбивстві свого чоловіка

Слідчі поліції Мукачева розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства 51-річного жителя села Нове Давидково. Підозрювану у скоєнні злочину затримали. Їй загрожує до 15 років ув’язнення.

9 листопада до поліції надійшло повідомлення від співробітників екстреної медичної допомоги про те, що під час опрацювання виклику в селі Нове Давидково, вони констатували смерть 51-річного місцевого жителя. На тілі чоловіка виявлено проникаюче поранення черевної порожнини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції, судмедексперт.

Поліцейські обстежили місце злочину, провели огляд тіла загиблого та інші першочергові заходи для встановлнення обставин події.

Поліцейські встановили, що до вбивства чоловіка причетна його 51-річна дружина. З’ясувалося, що між подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопила ніж та вдарила ним чоловіка в живіт. Від отриманої травми він помер.

Поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину – кухонний ніж.

Фігурантку затримали у процесуальному порядку. Її дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.

За скоєне затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області