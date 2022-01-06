На Харківщині викрито чоловіка, який вбив свого знайомого та втік

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області в рамках досудового розслідування за фактом умисного вбивства викрито 20-річного раніше судимого чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 січня цього року молодик приїхав до свого батька у с. Огульці Валківського району. Чоловік вирішив зустрітись зі своїм старим знайомим, якого давно не бачив. У ході зустрічі між чоловіками виник конфлікт, молодик схопив ніж та завдав один удар у шию 38-річному хазяїну будинку, від чого він помер на місці.



Після вбивства молодик втік до м. Харкова, де переховувався від правоохоронців.

Проте завдяки злагодженій та спільній роботі окружної прокуратури та поліції 6 січня 2022 року втікача викрито на території Шевченківського району м. Харкова.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру чоловіку.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Богодухівського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавленням волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури