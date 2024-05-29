Довічне ув’язнення отримав покидьок з Прикарпаття, який зґвалтував та убив 9-річну дитину

За принципової позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Косівського району у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дитини (ч.6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч.2 ст.115 КК України).

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

В ході судового розгляду прокурор надав беззаперечні докази на підтвердження вини обвинуваченого та орієнтував суд на призначення йому найсуворішого покарання.

Доведено, що чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався над малолітньою дівчинкою та позбавив її життя.

Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях.

Він заманив дитину у заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив.

Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а через кілька годин встановили та затримали підозрюваного.

На вирок чоловік очікував під вартою.

Івано-Франківська обласна прокуратура