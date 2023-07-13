У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Проведено 5 обшуків за адресами розміщення покерних клубів та фактичного проживання фігурантів кримінального провадження.

Вилучено орієнтовно 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, підрахунки доходу від кеш-гри з кожного столу тощо. Окрім того, детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів та 40 столів для гри в покер, гральні карти та фішки для гри в покер. Орієнтовна загальна вартість вилученого становить понад 16 млн грн.

Слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру», проводили азартні ігри, під час яких адміністрація закладів організовувала кеш-гру в покер. Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

Кеш-гра у покері це формат, в якому гравці за реальні гроші грають один проти одного. У цьому форматі гри гравці купують фішки, ціна яких відповідає вартості реальних грошей. Також немає фіксованого часу тривалості гри, і гравці можуть входити або виходити зі столу у будь-який момент, поки є вільні місця. Це відрізняється від турнірного покеру, де вартість фішок не відповідає реальній вартості грошей, і гравці конкурують за призовий фонд.

Під час проведення кеш-гри у покер адміністрація закладу відраховує з гравців від кожної ставки комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

У ході проведення слідчих дій одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру однієї мережі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозри фігурантам кримінального провадження. Детективи встановлюють повне коло осіб причетних до організації та провадження незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненою в особливо великому розмірі) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Київській області за оперативного супроводу управлінням «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бюро економічної безпеки