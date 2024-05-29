За вимагання $3000 неіснуючого боргу у підприємця затримано двох мешканців Кривого Рогу 

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двом мешканцям м. Кривого Рогу повідомлено про підозру за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє підозрюваних, раніше судимих за скоєння тяжких злочинів, вимагали у місцевого підприємця погашення неіснуючого боргу у сумі 3 000 доларів США.

Щоб змусити потерпілого виплатити ці кошти до конкретної дати, фігуранти систематично телефонували, надсилали голосові повідомлення і залякували його під час особистих зустрічей. При цьому погрожували підприємцю фізичним насильством і знищенням майна.

Побоюючись за своє життя та здоров’я, чоловік погодився «віддати борг».

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України під час передачі частини грошових коштів.

У ході обшуків було вилучено банківські картки, мобільні телефони, зброю, гранати та запали до них, набої.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури