На Охтирщині поліція встановлює особу зловмисника, який ошукав місцевого жителя на ₴104 тисячі

Бажаючи придбати будівельні матеріали, потерпілий потравив на гачок до шахраїв та втратив власні заощадження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють осіб причетних до даного злочину.

До поліції звернувся 33-річний мешканець одного із селищ району, який повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Як пояснив потерпілий, він вирішив придбати будівельні матеріали та почав моніторити інформацію на одній з популярних інтернет-сайтів. Знайшовши оголошення, що його зацікавило, він по вказаному номеру телефону зв’язався з продавцем та обговорив умови продажу будівельних матеріалів.

Продавець повідомив, що доставка до місця проживання покупця буде безкоштовною, але все ж необхідно внести незначний завдаток в сумі 1000 гривень. Заявник погодився з вказаним умовами та перерахував вказану суму на номер картки, яку надіслав йому псевдо продавець.

Однак, в оговорений день, коли він зателефонував до продавця останній почав говорити, що виникли питання з логістикою та доставка товару затримується на декілька днів.

Через певний проміжок часу потерпілому надійшов дзвінок від «псевдопродавеця», який повідомив, що автомобіль з товаром вже виїхав, тому необхідно оплатити всю вартість товару, тобто 104000 гривень.

Заявник, будучи впевненим в доброчесності продавця, перерахував вказану суму за замовлений товар, але ні товару ні повернення грошових коштів потерпілий так і не отримав.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян та наголошують, якщо купуєте товари в мережі Інтернет, то обирайте післяплату та не довіряйте незнайомцям.

Відділ комунікації поліції Сумської області