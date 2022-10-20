До 10 років тюрми засуджено зрадницю, яка «наводила» ворожі ракети на Черкаси

Служба безпеки продовжує системну роботу з притягнення до відповідальності зрадників і колаборантів. За матеріалами СБУ, до 10 років ув’язнення засуджено держзрадницю, яка передавала ворогу місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Черкащини.

Особливу «увагу» вона звертала на локації укріпрайонів, фортифікаційних будівель та зосередження військової техніки Сил оборони.

У березні цього року співробітники Служби безпеки затримали зловмисницю на спробі передачі агресорам розвідданих.

За даними слідства, затриманою виявилась мешканка обласного центру, яка з початку повномасштабного вторгнення збирала інформацію, фотографувала українські оборонні об’єкти, робила їх опис та передавала до рф відповідні матеріали через месенджер «Viber».

Отриману інформацію окупанти використовували для підготовки ракетних ударів по території регіону.

Крім того, ворожа поплічниця «розганяла» через інтернет пропагандистські дописи на підтримку збройної агресії проти України та зміни її територіальних меж.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав затриману винною за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники Служби безпеки Черкаської області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Служба безпеки України