Затримано двох молодиків, які в Малиновському районі Одеси пограбували жінку

Познайомившись з одеситкою на вулиці Космонавтів, зловмисники запропонували провести її додому. Однак по дорозі вони накинулись на потерпілу, повалили на тротуар й відібрали телефон.

Про це 39-річна містянка повідомила правоохоронцям, і ті розшукали правопорушників та вилучили у них речовий доказ.

«Фігурантам – 21-річному жителю Одеси та на рік старшому за нього приїжджому з Рівного – оголосили підозри за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. За пограбування обом загрожує до шести років позбавлення волі. Зараз вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжного заходу», — повідомив слідчий відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Мирослав Толстих.

Одеське районне управління поліції № 1