Россиянка торговала в Сети порно со своими детьми

33-летняя жительница Нижнего Новгорода делала порно-снимки со своими детьми и продавала их через Интернет. Жертвами «предприимчивой» матери стали ее 12-летний сын и 11-летняя дочь.

Сообщается, что точное время съемки не установлено. По версии следствия, на момент изготовления фотографий дети могли быть еще младше.

Женщину задержали и допросили. Свою вину она признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Ей грозит до 15 лет лишения свободы. // МК