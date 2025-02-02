Внаслідок вибуху у львівському готелі травмований чоловік

Потерпілий перебуває у лікарні. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу.

Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова.

За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також вибухотехніки поліції Львівщини.

Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

Поліція Львівської області