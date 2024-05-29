За жорстоке вбивство батьків запоріжанина засуджено до довічного ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення керівником Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя суд визнав винним мешканця обласного центру в умисному вбивстві двох людей та крадіжці (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185 КК України). Його засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що у жовтні 2023 року 52-річний місцевий житель, спричинивши чисельні удари молотком по голові, позбавив життя своїх матір та вітчима. Останньому після побиття ще й перерізав горло. Мотивом для вбивства стали їх критичні зауваження щодо способу життя чоловіка.

Після злочину обвинувачений викрав з оселі батьків телевізор та золоті прикраси, які здав до ломбарду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 1 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура