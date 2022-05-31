На Харківщині лісгосп незаконно нарубав дерев на ₴6,3 млн.

Завдяки принциповій та послідовній позиції Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури Верховним Судом постановлено законне та обґрунтоване рішення, яким поновлено інтереси держави у сфері охорони та збереження лісових ресурсів.

Зокрема, за наслідками проведеної Державною екологічною інспекцією у Харківській області перевірки в одному з державних лісогосподарських підприємств області встановлено, що ним незаконно вирублено понад 60 дерев різних порід. Внаслідок цього державі заподіяно збитків на загальну суму 6,3 млн гривень.



Держлісгоспом до цього часу не сплачено шкоду, що стало підставою для пред’явлення органами прокуратури відповідного позову, який рішенням Господарського суду Харківської області задоволено у повному обсязі.

Проте постановою суду апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано.

Вказані обставини стали підставою для направлення обласною прокуратурою касаційної скарги на вказане судове рішення.

26 травня 2022 року Верховним Судом задоволено касаційну скаргу обласної прокуратури та залишено без змін рішення Господарського суду Харківської області.

Дані кошти будуть зараховані до спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища, які у тому числі використовуються для лісовідновлення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури