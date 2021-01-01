На Харківщині оперативно затримали розбійників, які відібрали у подружжя чверть мільйона гривень

Четверо зловмисників побили жителя села Чорне та заволоділи грошовими коштами у сумі 240 тисяч гривень.

Повідомлення про подію надійшло до поліції від дружини потерпілого. Жінка зазначила, що 31 грудня близько 02:00 четверо невідомих у чорному одязі постукали у двері домоволодіння, після чого одразу почали бити її чоловіка та вимагати гроші. Дружина потерпілого винесла гроші нападникам. Невідомі втекли з місця злочину на легковому автомобілі.

На місце події виїжджали керівництво районної та обласної поліції, слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції, оперативні співробітники.

Вжитими заходами працівники карного розшуку разом із групою реагування патрульної поліції Великобурлуцького відділення поліції через декілька годин виявили автівку зі зловмисниками у селищі Великий Бурлук. Усі четверо чоловіків віком від 19 до 36 років затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Cлідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області