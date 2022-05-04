На Харківщині поліцейські викрили колаборантку

37- річна мешканка селища Безлюдівка через мережу Інтернет підтримувала агресора, публічно заперечувала збройну агресію росії проти України, закликала на підтримку держави-агресора та висловлювала свої думки щодо складання зброї ЗСУ.

Поліцейські відділу поліції № 3 ХРУП №1 попередньо з’ясували, що громадянка України на своїй сторінці в соціальній мережі публічно заперечувала збройну агресію росії проти України, закликала на підтримку держави-агресора та висловлювала свої думки щодо складання зброї ЗСУ.

Для з’ясування усіх обставин події жінку передано співробітникам СБУ для притягнення її до кримінальної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області