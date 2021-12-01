На Харківщині поліція викрила групу молодиків, які викрадали трансформатори на залізничних станціях

На рахунку зловмисників щонайменше шість крадіжок на залізничних станціях міста Куп’янська та Куп’янського району. Сума спричинених збитків склала майже 82 тисячі гривень.

Викрили чотирьох молодиків віком 18 та 20 років співробітники відділу кримінальної поліції Куп’янського районного відділу поліції. Протягом жовтня та листопада злодії з корисливих мотивів із залізничних станцій викрадали трансформатори, які потім здавали на металолом.

Згідно з довідками Куп’янської дистанції сигналізації та зв’язку, сума спричинених збитків склала майже 82 тисячі гривень.

В ході огляду гаража в селищі Куп’янськ–Вузловий поліцейські вилучили 21 трансформатор ПРТ-А, які були викрадені безпосередньо 24 листопада на станціях Старовірівка, Оливине та Заоскілля.

На даний час проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області