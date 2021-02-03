На Харківщині працівниці повідомлено про підозру у привласненні майна підприємства

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення менеджеру одного з харківських підприємств, а саме привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювана, будучи матеріально-відповідальною та службовою особою повинна була отримувати на фірмі готівкові кошти у касі для придбання товарно-матеріальних цінностей, а також організовувати і контролювати постачання матеріальних ресурсів згідно з передбаченими у договорах строками тощо.

Під час виконання посадових обов’язків підозрювана отримала грошові кошти для внесення в касу підприємства-постачальника в якості оплати за придбання продукції в загальній сумі понад 250 тисяч гривень, після чого привласнила ці кошти.

Своїми умисними діями підозрювана вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірено особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

На теперішній час досудове розслідування у провадженні триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній особі.

Досудове розслідування проводять слідчі Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури