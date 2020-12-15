На Харківщині суд покарав чоловіка, який тиранив власну бабусю

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Лозівський міськрайонний суд визнав винним чоловіка у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) та призначив покарання у виді 4 місяців арешту.

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що протягом грудня 2019–травня 2020 року 34-річний ніде не працюючий мешканець Лозівського району притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства стосовно своєї бабусі, в будинку якої мешкає.

З вересня 2019 року чоловік перебував на обліку в Лозівському відділі поліції ГУНП Харківської області як особа, що вчиняє домашнє насильство, проте належних висновків для себе не зробив.

Відчуваючи свою безкарність, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї 75-річної бабусі. Онук жбурляв у родичку меблі та кухонний посуд, нецензурно лаявся та обливав її холодною водою. Літня жінка змушена була рятуватися втечею з власного будинку та неодноразово ночувати на подвір’ї.

Під час судового слідства чоловік визнавав провину лише частково та пояснював, що в такій його поведінці винен алкоголь.

Вирок суду набрав чинності.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури