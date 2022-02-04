На Харківщині судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство

Жертвою правопорушника систематично ставала рідна сестра, яку він ображав нецензурною лайкою, залякував і погрожував фізичною розправою.

Поліцейські встановили, що 41-річний безробітний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий протягом кількох років проживав разом зі своєю сестрою. Починаючи з червня 2021 року, він за місцем мешкання систематично вчиняв домашнє насильство стосовно 31-річної жінки, в зв’язку з чим громадянина було взято на облік до поліції.

Правопорушник безпричинно ображав родичку, залякував, висловлювався нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою. Домашнє насильство він вчиняв, знаходячись під впливом алкоголю.

Протягом минулого року у відношенні правопорушника поліцейські склали п’ять адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В грудні чоловік знову вчинив домашнє насилля щодо сестри.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області