На Харківщині судитимуть «чорного лісоруба»

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого 53-річного чоловіка за фактом незаконної порубки дерев, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року на території Вільхівської селищної ради Харківського району Харківської області 53-річний та 42-річний чоловіки систематично вирубували дерева породи ясеня та дубу.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, «чорні лісоруби» заподіяли державі майнову шкоду на суму понад 50 тис. грн.

53-річний чоловік тривалий час ухилявся від слідства, проте завдяки спільній скоординованій роботі органів поліції та прокуратури затриманий у листопаді 2021 року. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13 січня 2022 року обвинувальний акт стосовно «чорного лісоруба» направлено до Харківського районного суду Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: обвинувальний акт щодо другого фігуранта за ч. 2 ст. 246 КК України затверджено та направлено до суду у березні 2021 року.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури