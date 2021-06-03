На Харківщині судитимуть чотирьох осіб, які вимагали 2 тисячі доларів і підпалили авто

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за фактами вимагання, умисного пошкодження майна шляхом підпалу, поширення злочинного впливу.

За даними слідства, 45-річний чоловік створив організовану групу, до складу якої залучив ще двох осіб — чоловіків віком 22 та 28 років.

Зазначені чоловіки у жовтні 2020 року почали вимагати у потерпілого 2 тисячі доларів, вказуючи на неіснуючий борг. При цьому зловмисники погрожували застосуванням фізичного насильства та знищенням його майна.

Продовжуючи здійснювати тиск на потерпілого, невідомий кинув вибухову шашку у приміщення шиномонтажу, яке належить потерпілому. У подальшому зловмисники підкараулили чоловіка на вулиці та побили його, щоб залякати.

15 січня цього року потерпілий передав зловмисникам 10 тис. грн через посередника в якості сплати частини боргу. Після передачі 19 лютого іншої частини грошових коштів правоохоронцями на гарячому затримано організатора та двох членів групи. Крім того, в порядку ст. 208 КПК України затримано ще одну особу — 29-річного спільника зазначеної організованої групи.

Встановлено, що вказані особи причетні до підпалу автомобіля, який належить начальнику одного з відділів прикордонної служби Харківської області.

Стосовно двох учасників групи до суду скеровано обвинувальний акт за фактами вимагання, а також умисного пошкодження майна працівника правоохоронного органу шляхом підпалу у складі організованої групи (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347 КК України), а стосовно третього чоловіка, організатора групи — ще і за фактом поширення злочинного впливу.

Четвертий чоловік, який є спільником, обвинувачується у вимаганні (ч. 2 ст. 189 КК України).

Досудове розслідування у вказаному провадженні проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури