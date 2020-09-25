На Харківщині судитимуть двох чоловіків, які вирубали ліс на чверть мільйона гривень

За погодженням з Дергачівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох мешканців смт. Золочів за фактом незаконної порубки лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Станіслава Пієва, у ході досудового розслідування встановлено, що упродовж травня-липня 2020 року двоє чоловіків, вступивши у змову, вирубали на території ДП «Жовтневий лісгосп» понад 50 дерев різних пород — дубів, кленів, лип.

Загальна сума збитків, завданих державі від незаконної порубки, складає понад 250 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від п’яти до семи років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури