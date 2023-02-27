Майже ₴700 тис. шкоди спричинено державі внаслідок протиправної діяльності майстру лісу на Полтавщині

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури колишньому старшому майстрові лісу одного з лісництв Полтавщини повідомлено про підозру у замаху на розтрату ввіреного чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, упродовж березня-квітня минулого року, будучи матеріально відповідальною службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції, правоохоронець унаслідок службової недбалості допустив на території природно-заповідного фонду незаконну порубку понад 30 дерев породи дуб, граб, клен.

У подальшому за відсутності правовстановлюючих документів та товаро-транспортних накладних чоловік незаконно розтратив майже 30 кубометрів деревини, надавши можливість своєму знайомому вивезти зрубані дерева з лісництва. Проте злочин не доведено до кінця з причин, що не залежали від волі особи, так як автомобіль із деревиною зупинили правоохоронці.

Унаслідок протиправних дій державі спричинено шкоду на загальну суму майже 700 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії здійснюються територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Довідково: відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» органи лісової охорони віднесено до правоохоронних органів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури