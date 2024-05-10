Судитимуть ексдержреєстратора, яка спричинила державі збитків на суму понад 1 мільйон гривень

Займаючи державну посаду, 38-річна ексдержреєстраторка однієї із сільських рад Хмільницького району сприяла вибуттю з державної власності 8 земельних ділянок на території 8-ми різних територіальних громад Вінниччини загальною площею 19,3 га. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом.

Досудовим розслідуванням встановлено, експосадовиця, зловживаючи своїми повноваженнями та на підставі підроблених документів приймала незаконне рішення про державну реєстрацію права власності земельної ділянки. У результаті її дій, державі спричинено збитків на суму понад 1 мільйон гривень.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних кримінальним правопорушенням збитків на зазначені земельні ділянки за клопотанням слідчого погодженого з прокурором ухвалою суду накладено арешт.

Днями слідчі за процесуального керівництва Могилів-Подільської прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно зловмисниці, яка обвинувачується у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України). За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Могилів-Подільського РВ поліції)