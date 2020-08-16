Банда «чорних» рієлторів ошукує жителів Ужгорода (відео)

Банда «чорних» рієлторів ошукує жителів Ужгорода. Одразу чотири родини розповіли ТСН, що їх без житла залишив той самий агент з нерухомості. Загалом в Україні поліція розслідує сотні справ із привласнення чужого майна. За якими схемами діють аферисти, зокрема в Ужгороді, і що потрібно врахувати, аби самим не стати їхньою жертвою, — йдеться в сюжеті ТСН.

Одразу чотири родини розповіли, що їх залишила без житла одна і та ж банда «чорних» рієлторів.

Віктор Драч розповідає, що трикімнатна квартира за документами була у власності його доньки. Дівчина навчається у Чехії, сам він постійно на заробітках. Тож у квартирі оселився брат. Останні роки життя він зловживав алкоголем. У 2016 році він помер, але його друзі по чарці не захотіли йти із квартири.

«Я прийшов до квартири, а тут п’янка… Люди викликали поліцію. Вигнали. Я закрив квартиру на замок», — говорить він.

Один із учасників застілля ошелешив Віктора новиною. Мовляв, він новий власник цього житла. Чоловік і досі не розуміє, як це сталося. Адже документи на право власності лежали у нього в сейфі. Без них законно провести угоду було неможливо. Нині квартира під арештом.

Олена Старих каже, що також стала жертвою шахраїв. У неї відібрали пів квартири. У 2017 році не стало її мами і тут оселився брат. Розповідає, що поки працювала за кордоном, його споювали незнайомці.

«Виявилося, що пів квартири продано. Я написала наяву до поліції і за кілька днів мого брата викрали», — говорить вона.

Через кілька днів брата знайшли побитим і без документів. А Олена дізналась, що пів квартири придбав рієлтор Роман Труш. І знову-таки — без оригіналів документів.

zakarpattya.net.ua