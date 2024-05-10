32-річний житель Кам’янського «вирішив» конфлікт за допомогою ножа

Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Подія сталася 7 травня близько 19:00. Правоохоронці встановили, що на вулиці між знайомими виникла сутичка, в ході якої підозрюваний вдарив 41-річного чоловіка ножем у груди.

При відпрацюванні території району поліцейські відділу реагування патрульної поліції Кам’янського районного управління поліції упродовж двадцяти хвилин затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Знаряддя злочину – ніж, правоохоронці вилучили з місця події.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 8 травня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП