У Києві шахраї за підробленими документами продали квартиру померлого чоловіка

Працюючи ріелтором, 51-річна зловмисниця дізналася про те, що у померлого киянина залишилася квартира. Видаючи свого спільника за живого власника житла жінка уклала договір купівлі-продажу вказаного помешкання та продала його за пів мільйона гривень. Аферистам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Дарницького управління поліції спільно із працівниками кіберполіції та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури викриил 51-річну мешканку Чернігівської області та 46-річного мешканця Вінничини, які від імені померлого киянина підробили договір купівлі-продажу його квартири та продали її.

Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима розповів, що нова власниця оселі була дуже здивована, коли незабаром на порозі помешкання з’явився спадкоємець з усіма необхідними документами на законну власність житла:

«Встановлено, що працюючи ріелтором, зловмисниця дізналася про те, що у померлого мешканця столиці залишилася квартира. Жінка підшукала покупця нерухомості та підговоривши свого знайомого представитися живим власником помешкання, від його імені уклала договір купівлі-продажу квартири. Від незаконного продажу чужого житла зловмисники привласнили 504 000 гривень. Фігурантів ми розшукали на території Чернігівської та Вінницької областей».

За фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, та за погодженням із окружною прокуратурою шахраям повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі суд обрав запобіжний захід у відношенні зловмисників у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва