В Днепре рецидивист угнал автомобиль, угрожая оружием его владельцу

Житель Днепра, ранее неоднократно судимый, угнал автомобиль, угрожая оружием его владельцу: полиция задержала автоугонщика «по горячим следам».

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Вечером 1 марта в полицию обратился 45-летний житель одного из сел Каменского района и сообщил, что неизвестный мужчина вначале угрожал ему пистолетом, а затем угнал автомобиль Mitsubishi Outlander прямо со двора частного дома. Как установили правоохранители, преступление совершил 35-летний неоднократно судимый житель Днепра. Примечательно, что автоугонщик всего лишь 3 месяца назад вышел после очередного заключения.

Через час после заявления об угоне, полицейские из города Пятихатки смогли поймать преступника, когда тот пытался покинуть город на угнанном автомобиле. Угонщик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.