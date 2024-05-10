Адвокатці, яка стала «суддею» в окупованому Мелітополі, оголосили підозру

Запорізька обласна прокуратура заочно повідомила підозру адвокатці Світлані Анашкіній.

Про це йдеться у тексті підозри.

Анашкіна, 1987 р.н., має вищу юридичну освіту і є діючим адвокатом в Україні. Не пізніше 25 листопада 2022 року вона добровільно зайняла посаду судді в незаконному судовому органі на окупованій території — «Мелитопольском районном суде Запорожской области», створеному росіянами на матеріально технічній базі українського суду.

Анашкіна здійснює «правосуддя» на окупованй території іменем Російської федерації.

За даними слідства, її щомісячна зарплата складає 280 тисяч російських рублів. Це близько 84 тис.грн. // Судовий репортер