У Вінниці затримали підозрюваного у підпалі квартири в центрі міста

12 липня оперативники Вінницького районного управління поліції в обласному центрі затримали 45–річного місцевого жителя, який підпалив помешкання у двоповерховому будинку, де з потерпілим проживає його колишня співмешканка. За вчинення такого злочину затриманому загрожує до 10 років ув’язнення.

Близько 9.45 години до поліції із заявою звернувся 33-річний вінничанин про вчинення підпалу квартири, в якій він проживає разом із своєю співмешканкою. Чоловік повідомив, що пожежа, яку він погасив самотужки, сталася близько 3 години ночі.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, оперативники переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що ймовірною причиною пожежі був підпал. Камери зафіксували, як невідомий чоловік в маскувальному одязі підійшов до будинку та кинув у вікно квартири ємкість з легкозаймистою речовиною. Внаслідок загорання пошкоджено зовнішнє та внутрішнє оздоблення помешкання.

У ході проведення оперативно–розшукових заходів поліцейські встановили маршрут руху палія та протягом кількох годин розшукали підозрюваного у вчиненні злочину. Ним виявився 45-річний місцевий житель. Зловмисник раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Затримали його за місцем проживання. Чоловік розповів, що підпал квартири він вчинив на ґрунті ревнощів.

Наразі правопорушник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Відділ комунікації поліції Вінницької області