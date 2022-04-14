Поліцейські затримали раніше судимого зловмисника, який обікрав помешкання мукачівки

Вчора, 13 квітня, до поліції надійшло повідомлення від мукачівки, яка повідомила, що з її будинку невідомий викрав гаманець з грошима та мобільний телефон.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що орієнтовно о 16:20, в момент коли жінка відволіклася, до її подвір’я проник невідомий чоловік. Через незачинені двері зловмисник увійшов до будинку, звідки викрав гаманець з готівкою та мобільний телефон заявниці.

Поліцейські ретельно оглянули місце злочину та вилучили сліди, які залишив за собою крадій.

У ході пошукових заходів співробітники Мукачівського районного управління поліції «за гарячими слідами» затримали причетного до крадіжки.

Ним виявився 38-річний вже раніше судимий за аналогічні злочини мукачівець. У нього вилучили викрадений мобільний телефон та частково грошові кошти, які буде повернуто власниці.

Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області