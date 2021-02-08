На Харківщині трьом фігурантам повідомили про підозри у вимаганні та підпалі майна

Двоє чоловіків та жінка вимагали у голови фермерського господарства 500 тисяч гривень.

Викрили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції, слідчі поліції Харківщини за процесуального керівництва обласної прокуратури.

До складу злочинної групи входило троє мешканців Куп’янського району Харківщини – двоє 36-річних чоловіків та жінка 32-х років. Фігуранти вимагали 500 000 грн у голови фермерського господарства, погрожуючи пошкодити майно.

Зловмисники досягли своєї мети, підпаливши господарські будівлі потерпілої. Такі дії спричинили понад 2 мільйона гривень збитків – сума підтверджується рядом проведених експертиз. Після підпалу, потерпіла передала півмільйона гривень одному із фігурантів, залишивши їх поблизу залізничного мосту.

В ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, правоохоронці виявили та вилучили докази їхньої причетності до протиправних дій.

Наразі усім трьом зловмисникам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Один із зловмисників вже перебуває в СІЗО – туди він потрапив у серпні минулого року, як фігурант іншого кримінального провадження, порушеного за фактом вимагання 15 000$ у громадянина. Важливо, що й тоді 36-річний зловмисник погрожував потерпілому підпалом будинку.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів двом іншим фігурантам.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України