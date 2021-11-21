В Житомире мошенник торговал поддельными сертификатами о вакцинации

Житель Житомира через Интернет сеть наладил продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Как сообщает прокуратура региона, общаясь через личный аккаунт с желающими вакцинироваться вне очереди, на самом деле не занимался организацией вакцинирования, а за деньги присылал готовые сертификаты.

В частности, жительнице Житомирской области, которая собиралась получить действительный сертификат, он продал поддельный документ за 2,5 тыс. гривен, который прислал по почте. Поняв, что обмануты, она обратилась в правоохранительные органы.

По предварительным данным, сертификат о вакцинации якобы был подписан одним из семейных врачей медицинского учреждения города Ужгорода.

Открыто дело по ч. 1 ст. 358 УК . // 368.media