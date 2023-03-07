Жителя Хустщини засуджено до ув’язнення за домашнє насильство над дружиною

За доводами Хустської окружної прокуратури мешканця с. Драгово засуджено до 1 року 5 місяців позбавлення волі за вчинення домашнього насильства щодо своєї дружини (ст. 126-1 КК України).

Через агресивну поведінку чоловіка потерпіла вже неодноразово зверталася до правоохоронців. Протягом травня-червня 2020 року встановлено кілька фактів вчиненням обвинуваченим психологічного насильства. У стані алкогольного сп’яніння він нецензурно лаявся до дружини, принижував, штовхав і погрожував побиттям, виганяв з будинку. Через страх перед кривдником жінка неодноразово втікала з дому.

Врахувавши попередній вирок суду, винесений чоловіку за вчинення домашнього насильства, визнання особою своєї вини та інші обставини справи, Хустський районний суд призначив закарпатцеві остаточне покарання. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури