У Запоріжжі шахраї ошукали пенсіонерку на 9 тисяч доларів
У Запоріжжі невідомий чоловік шахрайським способом заволодів грошима пенсіонерки.
За даними жінки 1939 року народження, зранку на стаціонарний телефон зателефонував невідомий та повідомив, що її колишній зять потрапив в ДТП та для його лікування потрібні гроші в сумі 10 тис. доларів.
Через 40 хвилин за місцем мешкання пенсіонерки прийшов невідомий чоловік, якому вона передала гроші в сумі 9 тис. доларів, повідомляє пресслужба поліції.
Пізніше зателефонувавши зятю дізналась, що з ним усе гаразд та її ошукали.
Наразі тривають слідчі дії. // ДілоTweet