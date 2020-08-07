У Запоріжжі шахраї ошукали пенсіонерку на 9 тисяч доларів

У Запоріжжі невідомий чоловік шахрайським способом заволодів грошима пенсіонерки.

За даними жінки 1939 року народження, зранку на стаціонарний телефон зателефонував невідомий та повідомив, що її колишній зять потрапив в ДТП та для його лікування потрібні гроші в сумі 10 тис. доларів.

Через 40 хвилин за місцем мешкання пенсіонерки прийшов невідомий чоловік, якому вона передала гроші в сумі 9 тис. доларів, повідомляє пресслужба поліції.

Пізніше зателефонувавши зятю дізналась, що з ним усе гаразд та її ошукали.

Наразі тривають слідчі дії. // Діло