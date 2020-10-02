На Тернопільщині затримали групу вимагачів коштів з міжнародних перевізників

Двоє підприємців мали сплатити фігурантам 5000 євро за безперешкодне ведення бізнесу.

У четвер, 1 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури із залученням спецпризначенців КОРД затримали трьох фігурантів одразу після одержання частини обумовленої суми.

Встановлено, що починаючи з 2017 року на території Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, діє організована злочинна група, члени якої представлялися довіреними особами «вора в законі» на прізвисько «Нєдєля», він же «Андрій Львівський», який наразі перебуває у міжнародному розшуку, вимагають із перевізників по 500 євро щомісяця.

За оперативною інформацією, вимагачі віком від 28-ми до 50-ти років, вирішили не тільки збирати данину, а й за кошти «давати дозволи» на ведення бізнесу з пасажирських і транспортних перевезень до країн Європи, зокрема у прикордонних пунктах пропуску Львівської та Закарпатської областей.

Для більшої «переконливості» застосовували фізичне насильство до потерпілих або погрози застосування такого насильства та пошкодження і знищення їх майна.

Першого жовтня поліцейські затримали вимагачів під час одержання 1000 євро від перевізників як черговий транш від загальної суми у п’ять тисяч євро.

Після затримання правоохоронці розпочали ряд санкціонованих обшуків у автомобілях та за місцями проживання фігурантів. В ході слідчих дій було вилучено грошові кошти, предмет, схожий на пістолет Макарова, з набоями до нього та чорнові записи.

Наразі троє вимагачів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозр у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Слідство триває. Встановлюються всі потерпілі та завдані вимагачами збитки.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України