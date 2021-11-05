У Львові затримали іноземця, який вчинив розбійний напад на свого земляка-студента

Як встановили правоохоронці, нападник увірвався у помешкання студента, завдав йому удару ножем, побив, заволодів його грошима у сумі близько однієї тисячі доларів США та мобільним телефоном, після чого втік.

4 листопада у поліцію надійшло повідомлення про те, що близько 11.00 в квартирі одного з будинків на вулиці Стрийській у Львові виявлений 33-річний іноземець, громадянин однієї з африканських країн, студент львівського вищого навчального закладу, з численними тілесними ушкодженнями в ділянці голови. Про подію правоохоронців повідомили сусіди потерпілого. В подальшому медики діагностували у потерпілого, зокрема, «забійні рани лобної ділянки, брови, носа та верхньої губи».

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, у помешкання потерпілого увірвався його земляк, який завдав господарю удару ножем, побив, заволодів його грошима у сумі близько однієї тисячі доларів США та мобільним телефоном, після чого втік.

До розкриття злочину також були задіяні оперативники карного розшуку, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до нападу причетний 38-річний іноземець, земляк потерпілого, який проживає і працює у Львові, встановили його місце перебування та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області